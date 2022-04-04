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Новости 20:31

Стоимость вторичного жилья в Петербурге выросла на 7% с начала года

фото ЗакС политика Стоимость вторичного жилья в Петербурге выросла на 7% с начала года

Квартиры на вторичном рынке в Петербурге выросли в цене на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщила 4 апреля "Авито. Недвижимость". По данным на 1 апреля, стоимость одного квадратного метра составила 171 156 рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее.

По сравнению с прошлым годом спрос на вторичное жилье в I квартале 2022 года в Петербурге увеличился на 9%. В то же время, по сравнению с IV кварталом 2021 года интерес к вторичному жилью в Северной столице уменьшился на 8%.

"Снижение спроса и предложения по сравнению с IV кварталом 2021 года сезонное: традиционно в конце года покупатели и продавцы наиболее активны, а в январе наблюдается затишье. В этом году на снижение показателей также могла повлиять экономическая нестабильность в марте", — прокомментировал показатели глава направлений вторичной и загородной недвижимости агентства Сергей Хахулин.

Фото: pixabay


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