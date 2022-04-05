"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами, доходящими местами до 15-18 м/с. Действие его продлится до 22:00 5 апреля, сообщили в пресс-службе администрации губернатора со ссылкой на Росгидрометцентр.

"Желтый" уровень является вторым по степени опасности. Подобная маркировка означает потенциально опасную погоду.

В Смольном попросили водителей проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок. К осторожности призвали также и пешеходов.