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Новости 10:23

Отряд "ЛизаАлерт" получил за месяц более 200 заявок на поиск пропавших

фото ЗакС политика Отряд "ЛизаАлерт" получил за месяц более 200 заявок на поиск пропавших

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти получил в марте 227 обращений на поиск пропавших людей, говорится на странице спасателей во "ВКонтакте". При этом каждая третья заявка оказалась срочной, а массовые выезды на поиски людей объявлялись 23 раза.

"Чаще всего в таких случаях мы искали людей с ментальными нарушениями — многие из них тяжело переносят межсезонье", — сообщили поисковики.

Живыми были найдены 156 человек, еще 12 пропавших погибли. Кроме того, за месяц 32 заявки оказались неподтвержденными и еще 13 человек не удалось обнаружить.

Фото: "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"/ "ВКонтакте"


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