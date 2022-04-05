"Коммерсантъ": Минпросвещения разослало методички о пользе санкций для России

Российским школам рекомендовано провести занятия по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" среди учащихся 5-9 и 10-11 классов, сообщил 5 апреля "Коммерсантъ". По данным издания, в разосланных методичках говорится о пользе санкций для страны.

Занятия должны проходить в рамках курса по обществознанию. На уроке учитель должен "показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ", говорится в методичке.

Урок следует открыть цитатой Владимира Путина о "беспрецедентном внешнем давлении" на Россию. После этого педагог должен поинтересоваться у школьников, знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства". Следом учащихся ждет объяснение, что такое санкции и почему они вводятся против России, а далее — отсылки к высказыванию премьер-министра Михаила Мишустина о противодействии санкциям и просмотр видеоролика о пользе импортозамещения.

Авторы видео повествуют о 1990-х годах, когда велась "активная реклама иностранных товаров" и "внедрялась идея превосходства любой импортной продукции". После этого они рассказывают о "кардинальном" изменении ситуации в экономике. Кроме того, учителя должны показать школьникам презентацию с данными Минпромторга о российском машиностроении.

Итогом занятия становится вывод, что "экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов". После этого ученики должны ответить на вопросы и заполнить анкету "обратной связи". В последней им предстоит выразить мнение о справедливости санкций против России, способности их укрепить отечественную экономику и о том, кто понесет от санкций больший ущерб — Россия, НАТО или все мировые страны.

Минпросвещения подтвердило "Коммерсанту" факт рассылки методичек. По данным ведомства, пособие разработал Институт стратегии развития образования, а в разработке сценария урока участвовали эксперты из различных отраслей.

Опрошенная изданием эксперт Наталья Зубаревич отказалась изучать методичку. "И так понятно, что мы потеряем наиболее передовые технологические отрасли. Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары", — заявила она.

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