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Комитет Госдумы одобрил  проект об аккаунтах органов власти в соцсетях

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил  проект об аккаунтах органов власти в соцсетях

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти обзаводиться страницами в социальных сетях, сообщила 5 апреля "Парламентская газета".

Издание приводит слова депутата Александра Хинштейна ("Единая Россия"), заявившего, что сейчас "работа, связанная с обратной связью с гражданами, не носит системного характера". По версии единоросса, принятие закона расширит распространение информации от органов власти.

Проект вводит понятие "официальная страница" и обязывает органы государственной власти, в том числе подведомственные, и органы местного самоуправления обзаводиться пабликами в соцсетях и вести их. Кроме того, согласно законопроекту, Минцифры должно создать на базе портала госуслуг "функционал, обеспечивающий автоматизированное управление, публикацию и редактирование информации в соцсетях госорганами". Обычные же россияне смогут взаимодействовать с органами власти посредством соцсетей.


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