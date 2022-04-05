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Новости 11:35

Алескеров добивается обязательного проведения торгов при сдаче городской земли в аренду под стоянки

фото ЗакС политика Алескеров добивается обязательного проведения торгов при сдаче городской земли в аренду под стоянки

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров внес на рассмотрение коллег законопроект, по которому запрещается сдавать городскую и муниципальную землю в аренду без прохождения процедуры торгов. При этом речь идет только об аренде участков под грузовые автостоянки. По мнению справедливоросса, нынешние лазейки в городском законодательстве приводят к нецелевому использованию земли, тогда как его предложение поможет увеличить поступления в бюджет. В качестве одного из наиболее характерных примеров нецелевого использования земли депутат называет территорию на перекрестке улиц Доблести и Маршала Захарова, прилегающую к Южно-Приморскому парку.

"Многие жители считали его частью парка и даже надеялись на проведение благоустройства. Но, несмотря на жалобы горожан и обращения муниципальных властей, договор аренды не расторгнут по сей день, а на территории земельного участка продолжает функционировать частная парковка для всех видов транспортных средств, в основном, легковых. Уверен, что такие пятна должны сдаваться на общих основаниях, в условиях конкурентной борьбы", – полагает автор инициативы, которого цитирует Telegram-канал петербургского отделения СРЗП.

По данным Алескерова, которые в последнее время ему предоставили чиновники, за последние три года доля площадей, сдающихся для стоянки фур без конкурса, выросло в 1,7 раза. При этом, когда торги имеют место, арендные платежи многократно вырастают.


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  

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