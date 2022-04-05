ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:55

С компании Meta* взыщут 2 млрд рублей оборотного штрафа

фото ЗакС политика С компании Meta* взыщут 2 млрд рублей оборотного штрафа

Федеральная служба судебных приставов возбудила дело в отношении IT-компании Meta*, потребовав принудительно взыскать с американской компании 1 990 985 000 рублей, передает "Интерфакс". Сумма представляет собой оборотный штраф, который ответчик должен будет заплатить из-за систематического неудаления запрещенного в РФ контента.

Почти такую же сумму, равную 5% от годовой выручки за 2020 год, с компании взыскали в декабре прошлого года. Аналогичную меру тогда применили к Google, для которой штраф составил порядка 7,2 млрд рублей.

Напомним, что отношения проектов Meta* с российскими органами власти обострились в начале прошлого года. Тогда, в разгар несанкционированных акций протеста, организованных сторонниками Алексея Навального, РФ настойчиво требовала удалять информацию о протестах от администраций целого ряда зарубежных соцсетей.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram***


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама