С компании Meta* взыщут 2 млрд рублей оборотного штрафа

Федеральная служба судебных приставов возбудила дело в отношении IT-компании Meta*, потребовав принудительно взыскать с американской компании 1 990 985 000 рублей, передает "Интерфакс". Сумма представляет собой оборотный штраф, который ответчик должен будет заплатить из-за систематического неудаления запрещенного в РФ контента.

Почти такую же сумму, равную 5% от годовой выручки за 2020 год, с компании взыскали в декабре прошлого года. Аналогичную меру тогда применили к Google, для которой штраф составил порядка 7,2 млрд рублей.

Напомним, что отношения проектов Meta* с российскими органами власти обострились в начале прошлого года. Тогда, в разгар несанкционированных акций протеста, организованных сторонниками Алексея Навального, РФ настойчиво требовала удалять информацию о протестах от администраций целого ряда зарубежных соцсетей.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram***