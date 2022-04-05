Фонд развития промышленности получит два миллиарда рублей на программы льготного кредитования

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении двух миллиардов рублей Фонду развития промышленности, сообщили 5 апреля в пресс-службе главы города. Средства предназначаются на льготное кредитование промышленных предприятий Петербурга.

Беглов назвал поддержку предприятий, в том числе занимающихся высокотехнологичными разработками, одним из приоритетов Смольного. По его мнению, разработанные меры поддержат компании в ситуации разрыва логистических цепочек и трудностей с зарубежными комплектующими. "Мы нацелены на развитие именно собственного производства, которое позволит заместить иностранные изделия", — сообщил губернатор.

Для поддержки проектов импортозамещения в Петербурге разработано три проекта в придачу к 10 действующим программам Фонда. Речь идет о займах на технологическое присоединение (от 50 до 300 млн рублей под 3% годовых на срок до пяти лет), на покупку комплектующих (от 5 до 50 млн рублей под 5% годовых на срок до одного года) и о займах для производителей комплектующих изделий промышленной продукции (от 5 до 50 млн рублей под 3% годовых на срок до двух лет).