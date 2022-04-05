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Новости 12:29

Милонов попросил Минобрнауки о возвращении пятилетней системы высшего образования

фото ЗакС политика Милонов попросил Минобрнауки о возвращении пятилетней системы высшего образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отказаться от разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру и вернуть в отечественные вузы традиционную пятилетнюю систему обучения — специалитет. Свои соображения в пользу этой инициативы единоросс изложил в письме к министру образования и науки Валерию Фалькову, на которое ссылается RT.

Один из аргументов гласит, что с учетом неблагоприятной геополитической обстановки возвращение к прежней модели обучения позволит сохранить "вековое наследие российского и советского образования" и сделать отечественное высшее образование более независимым от западных влияний.

Кроме того, Милонову представляется, что россияне в настоящее время испытывают колоссальные трудности с признанием дипломов за рубежом. Наконец, согласно еще одному доводу депутата, сложные профессии невозможно качественно освоить за четыре года.


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