Ушедшая с российского рынка компания Kingspan передала российскому менеджменту завод в Гатчине

Одна из крупнейших мировых компаний по производству сэндвич-панелей, Kingspan, передала свой завод в Малых Колпанах (Гатчинский район Ленобласти) в распоряжение новых российских владельцев. Об этом сообщил зампред областного комитета по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов через пресс-службу регионального правительства.

"Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине Ленинградской области, продолжат работу и выпуск продукции. По информации руководства компании, предприятия сегодня обеспечены долгосрочными заказами", - рассказал чиновник.

В свою очередь, по данным пресс-службы Kingspan, на российский рынок приходился 1% ее глобальных операций. Теперь ее продукция станет недоступна на территории РФ.

Напомним, что западные компании стали массово покидать российский рынок или приостанавливать работу в России после старта военной спецоперации на Украине, пришедшегося на 24 февраля. Таким образом поступили автомобильные компании, производители одежды и бижутерии, популярные сети фаст-фуда и другие коммерческие организации.