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Новости 13:52

Правительство упростило процедуру регистрации медизделий

фото ЗакС политика Правительство упростило процедуру регистрации медизделий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий, сообщила 5 апреля пресс-служба правительства.

Госрегистрация необходима для вывода на рынок отечественных и импортных медизделий, отметили в правительстве. Упрощенная процедура позволит скорее их регистрировать — для некоторых видов срок сократят с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней.

Перечень медизделий, на которые будут распространяться новые правила, определит специальная межведомственная комиссия. Последняя будет создана в ближайшее время, в ее состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, а также Федеральных антимонопольной, налоговой и таможенной служб.


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