Forbes включил Павла Дурова в тройку богатейших россиян после введения санкций против олигархов

Основатель Telegram Павел Дуров занял третье место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Издание насчитало у 37-летнего уроженца Петербурга состояние в размере 15,1 млрд долларов.

Верхушку рейтинга в четвертый раз в жизни занял совладелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценили в 18,4 млрд долларов. Второе место досталось совладельцу "Норильского никеля" Владимиру Потанину, в активах которого насчитали 17,3 млрд долларов.

Как отмечает издание, в 2021 году Лисин занимал третью строчку рейтинга, располагая 26,2 млрд долларов. Однако введенные после начала "спецоперации" на Украине санкции негативно сказались на финансовом положении российских олигархов. Так, у 65 из 88 из них уменьшились состояния, а у семи — остались на прежнем уровне.