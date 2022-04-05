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Новости 14:56

В Петербурге возобновляется программа беззалогового кредитования малого и среднего бизнеса

фото ЗакС политика В Петербурге возобновляется программа беззалогового кредитования малого и среднего бизнеса

Правительство Петербурга перечислило один миллиард рублей в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, сообщила 5 апреля пресс-служба губернатора Александра Беглова. Средства пойдут на кредитование городских предпринимателей.

Как рассказали в Смольном, 300 миллионов из выделенной суммы уйдут на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств. Еще 200 миллионов предназначены для беззалоговой программы для возобновления деятельности предпринимателей. Оставшиеся 500 миллионов распределят среди представителей бизнеса в качестве займов под залог имущества.

Предположительно, мерами поддержки смогут воспользоваться от 200 до 300 городских предприятий. В Смольном рассчитывают, что это позволит сохранить более трех тысяч рабочих мест.


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