Россия и Украина обменялись почти сотней пленных с каждой стороны

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объявила о том, что последний по времени обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле 86 на 86 человек. Об этом пишет "Интерфакс". Москалькова при этом пожаловалась, что более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой.

В конце марта уполномоченная по правам человека сообщала о предыдущем обмене пленными, в ходе которого удалось освободить по 10 человек с каждой стороны.

Напомним, что военная операция РФ на Украине стартовала 24 февраля. С тех пор стороны провели несколько этапов переговоров, на которых, в частности, обсуждается судьба Крыма и Донбасса, а также нейтральный статус Украины.