ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:30

Россия и Украина обменялись почти сотней пленных с каждой стороны

фото ЗакС политика Россия и Украина обменялись почти сотней пленных с каждой стороны

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объявила о том, что последний по времени обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле 86 на 86 человек. Об этом пишет "Интерфакс". Москалькова при этом пожаловалась, что более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой.

В конце марта уполномоченная по правам человека сообщала о предыдущем обмене пленными, в ходе которого удалось освободить по 10 человек с каждой стороны.

Напомним, что военная операция РФ на Украине стартовала 24 февраля. С тех пор стороны провели несколько этапов переговоров, на которых, в частности, обсуждается судьба Крыма и Донбасса, а также нейтральный статус Украины.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама