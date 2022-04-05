В Приморском районе в интересах таможни снесут школьное здание сталинской эпохи

Петербургское здание 1935 года постройки по адресу улице Савушкина, 71к2 в котором сегодня базируется Северо-Западная оперативная таможня, в ближайшем времени собираются снести.

Как пишет строительный портал "Канонер", ведомству стало тесно на занимаемой площади, и взамен нынешнего двухэтажного бывшего школьного здания для таможенников хотят возвести шестиэтажное служебно-производственное сооружение. Проект подготовило ООО "Алвани СПб".

Школу на Савушкина в 1930-е годы построили по проекту Владимира Мунца и Александра Гинцберга. Она, рассчитанная на почти тысячу учеников, просуществовала в здании в течение примерно двадцати лет.