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Новости 15:59

В Приморском районе в интересах таможни снесут школьное здание сталинской эпохи

фото ЗакС политика В Приморском районе в интересах таможни снесут школьное здание сталинской эпохи

Петербургское здание 1935 года постройки по адресу улице Савушкина, 71к2 в котором сегодня базируется Северо-Западная оперативная таможня, в ближайшем времени собираются снести.

Как пишет строительный портал "Канонер", ведомству стало тесно на занимаемой площади, и взамен нынешнего двухэтажного бывшего школьного здания для таможенников хотят возвести шестиэтажное служебно-производственное сооружение. Проект подготовило ООО "Алвани СПб".

Школу на Савушкина в 1930-е годы построили по проекту Владимира Мунца и Александра Гинцберга. Она, рассчитанная на почти тысячу учеников,  просуществовала в здании в течение примерно двадцати лет.


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