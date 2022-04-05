Экоактивисты добились привлечения к ответственности загрязнителей поселка им. Свердлова

Госэконадзор Ленинградской области составил протокол на организаторов несанкционированного сброса отходов в границах поселка имени Свердлова. Об этом сообщило движение "Зеленый фронт", годами борющееся со свалками в поселке.

На этот раз промышленный мусор организованно свозился на земли в непосредственной близости от завода "Эталон". Пока профильный комитет областного правительства собирает сведения о пользователе территории, на которого чиновники составили протокол по ч.1 ст. 8.2 КоАП. Юридические лица могут получить по таким делам штраф в размере до 600 тысяч рублей.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)