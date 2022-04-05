Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гражданстве

Госдума приняла 5 апреля в первом чтении проект закона "О гражданстве РФ", сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект в конце 2021 года внес президент Владимир Путин.

Проект предлагает предоставлять гражданство лицам, владеющим русским языком, знающим историю России и основы законодательства, а также обязующимся соблюдать Конституцию и не представляющим угрозу для безопасности и правопорядка государства.

Документ сокращает требования при предоставлении гражданства более чем к 20 категориям лиц, включая бывших соотечественников и лиц, близкие родственники которых проживают в России и обладают российским гражданством. Равным образом на упрощенную процедуру выдачи гражданства могут претендовать "лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ)" и другие категории иностранцев.

Кроме того, проект расширяет полномочия президента в части определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное предоставление гражданства. При этом "президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях", уточняет документ.

Помимо этого, "вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства". Внутри страны принятие соответствующих решений возложат на МВД, за границей — на МИД.

Наконец, законопроект расширяет список преступлений, совершение которых может повлечь лишение гражданства. Помимо терроризма это могут быть тяжкие преступления против государства, а также преступления, связанные с оборотом запрещенных препаратов.

При этом в новый закон о гражданстве не включили положение об упрощенном порядке его предоставления для квалифицированных кадров и инвесторов. Как объяснила в Госдуме начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, это связано с полнейшей непопулярностью нормы среди кандидатов на получение гражданства. "За срок действия данных норм ни одного гражданина иностранного государства по данной норме принято не было [в гражданство РФ]", — приводит ее слова "Интерфакс". Подобный факт полицейская объяснила наличием иных, менее сложных способов получить гражданство.