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Новости 17:23

Суд отклонил жалобу ПЦ "Мемориал"*, оспаривавшего свою ликвидацию

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу ПЦ "Мемориал"*, оспаривавшего свою ликвидацию

Представители общества "Мемориал"* не смогли добиться приостановки процесса своей ликвидации на заседании Первого апелляционного суда общей юрисдикции, состоявшемся 5 апреля, передает "Интерфакс". В своей жалобе правозащитники ссылались на позицию ЕСПЧ, который в настоящее время рассматривает дела нескольких НКО, признанных в РФ иноагентами. К отказу российского суда "Мемориал"* был готов, утром того же дня опубликовав заявление, авторы которого описывают внутреннюю политику Кремля как "возврат к тоталитарному прошлому".

"Россия снова показала человечеству "особый путь", идти по которому не следует. В этом есть и наша вина: зная, что борьба за свободу не окончена, что отстаивание своих и общих прав — это каждодневная работа, дело каждого, кому небезразлично будущее России — мы не смогли убедить в этом российское общество", - говорится в тексте.

Напомним, что ПЦ "Мемориал"* был ликвидирован Мосгорсудом по иску столичной прокуратуры в конце декабря. Организации вменили систематическое несоблюдение законодательства об иноагентах, а также усмотрели в ее деятельности признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который ведут правозащитники, фигурируют лица, признанные в РФ экстремистами и террористами.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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