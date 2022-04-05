"Ашан" и "Данон" опровергли слухи о своем уходе из России

Французские компании "Ашан" и "Данон" объявили 5 апреля, что не планируют покидать российский рынок. Заявления прозвучали на фоне появившихся известий о том, что ретейлер якобы "изолирует российский офис", а производитель молочной продукции будто бы рассматривает возможность покинуть страну.

"Мы выразили свою позицию 27 марта по этому вопросу. И то, что вы могли прочитать в украинской прессе, не соответствует сообщению группы", — цитирует заявление пресс-службы "Ашана" РИА "Новости".

Агентство также приводит заявление пресс-службы "Данон". "Мы подтверждаем позицию группы в отношении сохранения своей деятельности в России", — сообщили в компании. В то же время, "Данон" просчитывает все возможные варианты и "продолжает следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с французским правительством".

В марте "Данон" объявила о сворачивании инвестиционных проектов в России, но покидать страну не стала. В конце того же месяца гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил, что его компания останется в России.