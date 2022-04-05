Смольный разработает систему электронного голосования для петербургских дачников

Петербургские садоводы в ближайшие годы смогут голосовать на общих собраниях садовых некоммерческих товариществ (СНТ), заявил 5 апреля глава городского управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях. По его словам, комитет по информатизации и связи получил соответствующее задание и приступил к работе, "под ключ" система должна быть готова до конца 2022 года.

"Мы хотим, чтобы личный кабинет с электронной цифровой подписью был у каждого председателя, у каждого садовода. Таким образом можно будет участвовать в собраниях [СНТ], голосовать", — приводит слова Ляха "Интерфакс".

Чиновник отдельно остановился на вопросе безопасности системы. По его словам, хранить данные будет "какая-то из защищенных площадок". "Условно говоря, защита будет такой, что цифровую копию решения общего собрания можно будет предоставлять в суде", — пообещал он.

По уверениям Ляха, система не позволит подделать или исправить электронный голос садовода. В результате более 50 % дачников смогут голосовать удаленно, что не помешает признавать результаты собраний, уточнило ТАСС.

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на общих собраниях СНТ, сообщал тогда "Интерфакс". Как полагают авторы проекта, подобный способ волеизъявления будет особенно удобен жителям городов, которые не живут на дачах постоянно.

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