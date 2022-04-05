Задержанного у консульства Польши другоросса отпустили с обязательством о явке

Сторонника незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилла Травкина отпустили из 76-го отдела полиции с обязательством о явке, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. "Другоросса" задержали днем 5 апреля у консульства Польши за акцию против русофобии.

Калугин рассказал, что полицейские взяли у Травкина объяснения и отпустили до составления протокола. Что именно ему собираются вменять - пока неизвестно.

Напомним, двое "лимоновцев" вышли к зданию консульства Польши днем 5 апреля с баннером. Травкин во время акции через громкоговоритель кричал лозунги против НАТО и скандировал партийный девиз. У второго участника мероприятия в руках, помимо баннера, был флаг с буквой Z - символом "специальной военной операции" на Украине.

Акция прошла в годовщину битвы на Чудском озере. 5 апреля "другороссы" отмечают День русской нации. Свое заявление они решили посвятить критике властей Польши из-за их позиции о "спецоперации" на Украине.

Константин Леньков