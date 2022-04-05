ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:39

Задержанного у консульства Польши другоросса отпустили с обязательством о явке

фото ЗакС политика Задержанного у консульства Польши другоросса отпустили с обязательством о явке

Сторонника незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилла Травкина отпустили из 76-го отдела полиции с обязательством о явке, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. "Другоросса" задержали днем 5 апреля у консульства Польши за акцию против русофобии.

Калугин рассказал, что полицейские взяли у Травкина объяснения и отпустили до составления протокола. Что именно ему собираются вменять - пока неизвестно. 

Напомним, двое "лимоновцев" вышли к зданию консульства Польши днем 5 апреля с баннером. Травкин во время акции через громкоговоритель кричал лозунги против НАТО и скандировал партийный девиз. У второго участника мероприятия в руках, помимо баннера, был флаг с буквой Z - символом "специальной военной операции" на Украине. 

Акция прошла в годовщину битвы на Чудском озере. 5 апреля "другороссы" отмечают День русской нации. Свое заявление они решили посвятить критике властей Польши из-за их позиции о "спецоперации"  на Украине. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама