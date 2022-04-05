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С начала спецоперации на Украине со Псковом прекратили сотрудничать шесть городов-побратимов

фото ЗакС политика С начала спецоперации на Украине со Псковом прекратили сотрудничать шесть городов-побратимов

Глава Пскова Елена Полонская сообщила на своей странице "ВКонтакте" о том, что за без малого пять недель, прошедших с начала российской военной спецоперации на Украине, с городом прекратили партнерские взаимоотношения шесть городов-побратимов. В своем посте мэр упоминает немецкую Геру, с руководством которого Полонская выражает несогласие. 

"Мы с сожалением констатируем тот факт, что трактовка событий на Украине в ряде стран полна искажений. В мире было совершено огромное количество преступлений, противоречащих международному праву, влекущих за собой дестабилизацию мирных отношений, на которые Европа закрывала глаза", - пишет единоросс.

Другие пять городов, выразившие несогласие с действиями России на Украине, что отразилось на их контактах со Псковом, Полонская не называет. Всего на сегодняшний день у Пскова 18 городов-побратимов, де-юре сохраняющих этот статус. Они расположены на территории 12 государств.


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