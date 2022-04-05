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Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского** внесли в реестр физлиц-иноагентов

фото ЗакС политика Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского** внесли в реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило журналистов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского** в новый реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

На сайте ведомства сообщается, что Киселев* и Ганапольский** получали финансирование из Украины и якобы осуществляли при этом политическую деятельность. 

Евгений Киселев* в разные годы сотрудничал с НТВ, ТВ-6, ТВС и другими российскими телеканалами и изданиями. Сейчас работает на украинском телевидении. Матвей Ганапольский** долгие годы являлся журналистом "Эха Москвы", сотрудничал также с другими СМИ. Последние несколько лет проживал на Украине, в 2016 году стало известно, что он получил украинское гражданство. 

Новый реестр физлиц-иноагентов - уже четвертый перечень иностранных агентов, который ведет Минюст. Ведомство пополняет также аналогичные реестры для НКО, незарегистрированных организаций и СМИ. В последний реестр также включали журналистов и правозащитников.  

 

*Евгений Киселев внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

** Матвей Ганапольский внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов


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