Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского** внесли в реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило журналистов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского** в новый реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

На сайте ведомства сообщается, что Киселев* и Ганапольский** получали финансирование из Украины и якобы осуществляли при этом политическую деятельность.

Евгений Киселев* в разные годы сотрудничал с НТВ, ТВ-6, ТВС и другими российскими телеканалами и изданиями. Сейчас работает на украинском телевидении. Матвей Ганапольский** долгие годы являлся журналистом "Эха Москвы", сотрудничал также с другими СМИ. Последние несколько лет проживал на Украине, в 2016 году стало известно, что он получил украинское гражданство.

Новый реестр физлиц-иноагентов - уже четвертый перечень иностранных агентов, который ведет Минюст. Ведомство пополняет также аналогичные реестры для НКО, незарегистрированных организаций и СМИ. В последний реестр также включали журналистов и правозащитников.

*Евгений Киселев внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

** Матвей Ганапольский внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов