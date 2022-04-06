Налоговики собрались бороться с торговлей валютой с рук

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы разослал в регионы письмо с поручением территориальным органам выявлять совместно с полицией факты торговли иностранной валютой в обход банков, сообщил 6 апреля РБК. По данным издания, письмо датировано 23 марта.

Документ гласит, что россияне торгуют валютой "с рук" в Telegram-каналах, соцсетях и интернет-сервисах. Подобное "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка", говорится в письме.

"В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — объяснили изданию в пресс-службе ФНС.

Начиная с 9 марта Центробанк ввел ограничения на куплю-продажу иностранной валюты сроком до начала сентября. Это, а также резкий рост официальных курсов привело к увеличению популярности торговли валютой в обход банков, заявили в ФНС. Подобные действия квалифицируются как административное правонарушение (ст. 15.25 КоАП РФ) и караются штрафом в размере до 100 % от совершенной сделки.

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