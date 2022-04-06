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Новости 11:27

Митянина отметила рост домашнего насилия в пандемию

фото ЗакС политика Митянина отметила рост домашнего насилия в пандемию

В период пандемии в Петербурге участились случаи домашнего насилия, заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. В среду, 6 апреля, он посетила Заксобрания с отчетным докладом.

За время борьбы с коронавирусом зафиксировано значительное число случаев проявления девиантного поведения не только детей, но и взрослых, отметила детский омбудсмен.

- Пандемия внесла огромные изменения в нашу жизнь, - заявила Митянина.

При этом из ее доклада следует, что число обращений в аппарат уполномоченного снизилось. В 2019 году их было более 3,5 тысяч, в 2020-м – 3,3 тысячи, в 2021-м – 3,2 тысячи.

По словам омбудсмена, за год она лично приняла 11 несовершеннолетних детей и подростков.

Сергей Еремеев


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