Из-за нехватки комплектующих "Ростех" не гарантирует поставку новых КОИБов на участки

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 6 апреля призналась, что поставки новых КОИБов на избирательные участки находятся под вопросом из-за санкционного давления на Россию. По крайней мере, "Ростех", с ее слов, не ручается за то, что сможет выполнить поставки в ближайшем будущем: для этого госкомпании не хватает комплектующих.

На прошлой неделе "Коммерсант" написал, что из-за вновь возникших трудностей на выборах ближайшей осенью, возможно, будут использовать КОИБы, которые задействовали еще в 2010 году.

Напомним, что на нехватку комплектующих с конца февраля жалуются также автомобильные производства, часть которых вынуждена была приостановить работу. Причиной тому - резкий рост числа международных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине.