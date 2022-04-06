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Новости 11:37

Из-за нехватки комплектующих "Ростех" не гарантирует поставку новых КОИБов на участки

фото ЗакС политика Из-за нехватки комплектующих "Ростех" не гарантирует поставку новых КОИБов на участки

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 6 апреля призналась, что поставки новых КОИБов на избирательные участки находятся под вопросом из-за санкционного давления на Россию. По крайней мере, "Ростех", с ее слов, не ручается за то, что сможет выполнить поставки в ближайшем будущем: для этого госкомпании не хватает комплектующих.

На прошлой неделе "Коммерсант" написал, что из-за вновь возникших трудностей на выборах ближайшей осенью, возможно, будут использовать КОИБы, которые задействовали еще в 2010 году.

Напомним, что на нехватку комплектующих с конца февраля жалуются также автомобильные производства, часть которых вынуждена была приостановить работу. Причиной тому - резкий рост числа международных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине.


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