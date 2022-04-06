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Новости 11:51

По требованию Беглова в школе №338 обновят мебель и технику

фото ЗакС политика По требованию Беглова в школе №338 обновят мебель и технику

После приема граждан петербургский губернатор Александр Беглов отдал распоряжение своим подчиненным, чтобы те инициировали модернизацию оборудования и мебели в школе №338 на Октябрьской набережной. Об этом градоначальника попросила жительница Невского района, передает пресс-служба Смольного. Беглов дал ответственным время на исполнение задачи до 15 августа.

"Детей надо учить на современной технике. Новый учебный год они должны встретить с новым оборудованием", - заявил чиновник.

По признанию посетительницы, компьютерная техника уже не поддавалась ремонту, а потребность в новой мебели обусловлена приростом школьников. 


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