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Новости 11:57

Силовики хотят получить доступ к базам данных операторов связи и банков

фото ЗакС политика Силовики хотят получить доступ к базам данных операторов связи и банков

МВД совместно с Генпрокуратурой изучают возможность предоставления силовикам доступа к базам данных банков и операторов связи, заявил замминистра внутренних дел Сергей Лебедев в интервью "Интерфаксу". Полицейский объяснил необходимость этого возможностью усилить противодействие киберпреступности.

"Необходимо постоянно расширять "набор инструментов" для борьбы с криминальными проявлениями в киберпространстве. В настоящее время требует проработки ряд вопросов, в том числе и на федеральном уровне. Например, требует совершенствования механизм обмена информацией правоохранительных органов с банковскими учреждениями и операторами связи", — заявил Лебедев.

По словам замминистра, ранее МВД неоднократно выступало за использование в работе информации, содержащейся "в ведомственном банке данных, а также в базах данных банковских учреждений и операторов связи". Он заявил о необходимости изменения федерального законодательства с целью предоставления правоохранителям права "получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи".

Также Лебедев высказался в пользу создания единой платформы на основе баз данных банков и операторов, которая бы содержала "сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий". Анализ данных позволит силовикам оперативно получать сведения для раскрытия преступлений, а кроме того "незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, принимать меры по возмещению ущерба, причиненного гражданам", заявил он.


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