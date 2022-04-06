Суд сделал закрытым рассмотрение иска МВД к Фатьяновой

Дзержинский районный суд 6 апреля продолжил рассмотрение иска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к экс-главе Штаба Навального* в городе Ирине Фатьяновой, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Полицейские требуют от Фатьяновой оплатить внеурочную работу их сотрудников на несогласованных митингах 23 и 31 января 2021 года. Сумма иска - 3,9 млн рублей.

На заседании 6 апреля представитель МВД ходатайствовал о закрытом формате рассмотрения дела. Он заявил, что могут быть раскрыты персональные данные сотрудников органов внутренних дел.

Представитель Фатьяновой Сергей Локтев выступил против. По его мнению, сторона истца злоупотребляет правом. Локтев отметил, что часть данных МВД уже само ранее опубличило. И речь в суде пойдёт только о ФИО, должности, звании и структурном подразделении - это не тайна, охраняемая законом, заявил представитель Фатьяновой.

Сторона истца настаивала на том, что надо прекратить дальнейшее распространение персональных данных сотрудников. Судья Татьяна Матусяк встала на сторону МВД и закрыла рассмотрение дела от слушателей и попросила всех присутствующих, кроме сторон дела, удалиться.

Также в начале заседания пристав поинтересовался у судьи Матусяк, могут ли присутствующие вести аудиозапись. Она на это ответила, что суд сам ведёт аудиопротоколирование.

После заседания Локтев сообщил журналистам, что рассмотрение дела отложили. МВД представило расчет, из которого сложилась озвученная сумма в 3,9 млн рублей. Теперь защита будет знакомится с документами. Следующее заседание должно пройти 22 апреля.

По данным МВД, из-за акций в январе 2021 года 1391 сотрудник попросил компенсировать работу в выходные дни. Всего произведена компенсационная выплата за 1462 дня, заявили в полиции.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

София Саттарова