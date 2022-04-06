В Петербурге аренда жилья оказалась втрое выгоднее ипотеки

К настоящему моменту стоимость аренды квартиры в Петербурге оказалась, в среднем, втрое выгоднее ипотеки, сообщило 6 апреля РБК со ссылкой на "Циан.Аналитику". В то время как платеж по ипотеке за последний месяц вырос на 75 %, средняя ставка аренды, наоборот, уменьшилась на 6,9 %.

Эксперты связывают снижение стоимости аренды с ростом предложения из-за "активной релокации специалистов". Количество желающих уехать из Петербурга в другие города и страны, сдав при этом жилье квартиросъемщикам на долгий срок, выросло, отмечают они. Одновременно многие собственники отложили продажу жилья и также ищут арендаторов.

Петербург вошел в тройку лидеров среди российских регионов по приросту предложения квартир в аренду. Первое место досталось Москве (+87 %), второе — Ижевску (+74 %), на третьем расположилась Северная столица с +67 %. По данным "Циан", во второй половине марта количество новых объявлений о сдаче жилья в аренду в четыре раза превысило февральские значения.

К началу апреля 2022 года средняя арендная ставка в Петербурге составляла 29,6 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру, а средний ипотечный платеж составил 110,7 тысяч ежемесячно. Годом ранее снять "однушку" можно было, в среднем, за 23,2 тысячи рублей в месяц, а средний ипотечный платеж составлял 40,6 тысяч рублей.

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