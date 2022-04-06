ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:09

В Петербурге аренда жилья оказалась втрое выгоднее ипотеки

фото ЗакС политика В Петербурге аренда жилья оказалась втрое выгоднее ипотеки

К настоящему моменту стоимость аренды квартиры в Петербурге оказалась, в среднем, втрое выгоднее ипотеки, сообщило 6 апреля РБК со ссылкой на "Циан.Аналитику". В то время как платеж по ипотеке за последний месяц вырос на 75 %, средняя ставка аренды, наоборот, уменьшилась на 6,9 %.

Эксперты связывают снижение стоимости аренды с ростом предложения из-за "активной релокации специалистов". Количество желающих уехать из Петербурга в другие города и страны, сдав при этом жилье квартиросъемщикам на долгий срок, выросло, отмечают они. Одновременно многие собственники отложили продажу жилья и также ищут арендаторов.

Петербург вошел в тройку лидеров среди российских регионов по приросту предложения квартир в аренду. Первое место досталось Москве (+87 %), второе — Ижевску (+74 %), на третьем расположилась Северная столица с +67 %. По данным "Циан", во второй половине марта количество новых объявлений о сдаче жилья в аренду в четыре раза превысило февральские значения.

К началу апреля 2022 года средняя арендная ставка в Петербурге составляла 29,6 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру, а средний ипотечный платеж составил 110,7 тысяч ежемесячно. Годом ранее снять "однушку" можно было, в среднем, за 23,2 тысячи рублей в месяц, а средний ипотечный платеж составлял 40,6 тысяч рублей.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама