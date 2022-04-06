ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:22

Проверка КСП повлияла на кадровые решения ЗакСа

фото ЗакС политика Проверка КСП повлияла на кадровые решения ЗакСа

Аудит Контрольно-счетной палаты в конце 2021 — начале 2022 года не выявил серьезных нарушений в работе аппарата Заксобрания Петербурга, сказал спикер городского парламента Александр Бельский в ответ на вопрос ЗАКС.Ру.

— Все недостатки, которые Контрольно-счетная палата выявила, были доведены и сроки их исправления тоже. Исходя из этого, были сделаны и кадровые решения. Там, где у нас были направления, в которых были сделаны ошибки, поменялись эти люди в том числе, — добавил Бельский.

Напомним, КСП провела проверку периода работы аппарата ЗакСа за годы прошлого созыва в конце 2021 — начале 2022 года. В январе-феврале стало известно о кадровых перестановках. В частности, поменялся начальник аппарата ЗакСа, начальник управления материально-технического обеспечения, руководитель управления организационного обеспечения и начальник пресс-службы.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама