Проверка КСП повлияла на кадровые решения ЗакСа

Аудит Контрольно-счетной палаты в конце 2021 — начале 2022 года не выявил серьезных нарушений в работе аппарата Заксобрания Петербурга, сказал спикер городского парламента Александр Бельский в ответ на вопрос ЗАКС.Ру.

— Все недостатки, которые Контрольно-счетная палата выявила, были доведены и сроки их исправления тоже. Исходя из этого, были сделаны и кадровые решения. Там, где у нас были направления, в которых были сделаны ошибки, поменялись эти люди в том числе, — добавил Бельский.

Напомним, КСП провела проверку периода работы аппарата ЗакСа за годы прошлого созыва в конце 2021 — начале 2022 года. В январе-феврале стало известно о кадровых перестановках. В частности, поменялся начальник аппарата ЗакСа, начальник управления материально-технического обеспечения, руководитель управления организационного обеспечения и начальник пресс-службы.

Сергей Еремеев