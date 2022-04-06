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Новости 13:30

Госдума ввела штрафы за отождествление действий СССР и нацистской Германии

фото ЗакС политика Госдума ввела штрафы за отождествление действий СССР и нацистской Германии

Депутаты Госдумы приняли 6 апреля в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Авторами проекта стали депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ устанавливает наказание за публичное, сделанное в выступлении, публикации в интернете или СМИ отождествление "целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии". Также запрещается отрицать решающую роль советского народа в победе над Германией и "гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы".

За нарушение запретов гражданам будут грозить штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей или же административный арест до 15 суток. Должностным лицам грозят штрафы от одной до четырех тысяч рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении гражданина смогут арестовать на 15 суток или оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Должностным лицам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей либо же дисквалификация на срок от полугода до года года. Штраф для юрлиц будет колебаться в пределах от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.


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