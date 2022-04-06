Украинский журналист Гордон* пополнил список экстремистов

Росфинмониторинг внес 6 апреля украинского журналиста Дмитрия Гордона* в реестр экстремистов и террористов. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Также в список попал украинский журналист Фахрудин Шарафмал**, отметил "Интерфакс". Согласно закону, российские банки должны блокировать счета внесенных в "экстремистский" список лиц и приостанавливать их обслуживание.

Ранее Следственный комитет возбудил против Гордона дела по ряду статей, включая возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Что касается Шарафмала, то он отметился скандальными заявлениями в эфире украинского телевидения, после чего СК завел дело и против него.

Вечером вторника Минюст внес проживающих на Украине журналистов Евгения Киселева*** и Матвея Ганапольского**** в новый реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов

*Дмитрий Гордон внесен в список экстремистов Росфинмониторинга

**Фахрудин Шарафмал внесен в список экстремистов Росфинмониторинга

***Евгений Киселев внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

****Матвей Ганапольский внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов