Ресторан на Петроградской стороне оштрафовали за самовольные работы в доме-памятнике

Петроградский районный суд Петербурга постановил оштрафовать на 50 тысяч рублей владельцев ресторана "Пиросмани", расположенного на Большом проспекте П. С. в бывшем доходном доме П. Панова, который построен в середине XIX века и входит в реестр памятников КГИОП.

Профильный комитет подал иск после обнаружения минувшей осенью работ в здании, которые не согласовывались с чиновниками. Речь идет, в частности, о самовольном демонтаже перекрытий и расчистке штукатурного слоя.

Представители ресторана свою вину полностью признали, напомнив о том, что незаконные работы были оперативно прекращены. Кроме того, ответчик рассказал, что его заведение относится к категории микропредприятий и что оно из-за убытков, вызванных противоэпидемическими ограничениями, вынуждено было прекратить работу.