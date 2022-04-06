ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:12

Ресторан на Петроградской стороне оштрафовали за самовольные работы в доме-памятнике

фото ЗакС политика Ресторан на Петроградской стороне оштрафовали за самовольные работы в доме-памятнике

Петроградский районный суд Петербурга постановил оштрафовать на 50 тысяч рублей владельцев ресторана "Пиросмани", расположенного на Большом проспекте П. С. в бывшем доходном доме П. Панова, который построен в середине XIX века и входит в реестр памятников КГИОП.

Профильный комитет подал иск после обнаружения минувшей осенью работ в здании, которые не согласовывались с чиновниками. Речь идет, в частности, о самовольном демонтаже перекрытий и расчистке штукатурного слоя.

Представители ресторана свою вину полностью признали, напомнив о том, что незаконные работы были оперативно прекращены. Кроме того, ответчик рассказал, что его заведение относится к категории микропредприятий и что оно из-за убытков, вызванных противоэпидемическими ограничениями, вынуждено было прекратить работу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама