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Новости 17:17

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о налоговых преференциях научным центрам

фото ЗакС политика Эсеры внесли в Госдуму законопроект о налоговых преференциях научным центрам

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла 6 апреля законопроект, по которому предлагается видоизменить структуру бюджета государственных научных центров, высвободив для них дополнительное финансирование. Если на сегодняшний день подобные учреждения отдают в государственную казну 50% прибыли, то социалисты хотят снизить эту долю до 25%. Лишние деньги при этом должны быть потрачены на развитие научной деятельности, и прежде всего на улучшение условий труда научных сотрудников, передает пресс-служба лидера СРЗП Сергея Миронова.

В качестве примеров научных центров, где, на его взгляд, сотрудники получают слишком низкую зарплату, Миронов привел Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Депутат полагает, что законопроект в случае его принятия позволит привлечь в эти уникальные институты больше молодежи, недостаток которой в научных центрах остро ощущается.


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