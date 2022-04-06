Эсеры внесли в Госдуму законопроект о налоговых преференциях научным центрам

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла 6 апреля законопроект, по которому предлагается видоизменить структуру бюджета государственных научных центров, высвободив для них дополнительное финансирование. Если на сегодняшний день подобные учреждения отдают в государственную казну 50% прибыли, то социалисты хотят снизить эту долю до 25%. Лишние деньги при этом должны быть потрачены на развитие научной деятельности, и прежде всего на улучшение условий труда научных сотрудников, передает пресс-служба лидера СРЗП Сергея Миронова.

В качестве примеров научных центров, где, на его взгляд, сотрудники получают слишком низкую зарплату, Миронов привел Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Депутат полагает, что законопроект в случае его принятия позволит привлечь в эти уникальные институты больше молодежи, недостаток которой в научных центрах остро ощущается.