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Новости 17:35

Группа "Тараканы" объявила о досрочном уходе со сцены из-за запретов на концерты

фото ЗакС политика Группа "Тараканы" объявила о досрочном уходе со сцены из-за запретов на концерты

Лидер российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что музыкальный проект вынужден досрочно прекратить свою деятельность. Причина состоит в участившихся запретах чиновников на выступления, которые, с точки зрения Спирина, политически мотивированы и продиктованы его оппозиционными взглядами. Таким образом, прощальный тур проведен не будет.

"Все наши "перенесенные" концерты отменены. Требуйте возврата средств по месту приобретения билетов. <...> В случае смены политической власти в стране мы постараемся организовать прощальные концерты", - написал лидер "Тараканов".

Кроме того, музыкант, ссылаясь на свой источник, ожидает включения себя в реестр иноагентов.

В последние недели Спирин появляется на политических YouTube-каналах с резкой критикой Кремля. В частности, его приглашают в качестве спикера на канал "Популярная политика", созданный ближайшими сподвижниками Алексея Навального.

фото: Тараканы! / YouTube (скриншот)


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