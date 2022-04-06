Петербуржца задержали за пацифистский плакат на машине

Полиция задержала утром 6 апреля петербуржца, повесившего на свою машину плакат пацифистского содержания, сообщило "ОВД-Инфо"*. Об этом правозащитникам сообщил сам мужчина, пожелавший не раскрывать свое имя.

По рассказу петербуржца, его доставили в отдел полиции № 76, где составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). После этого его отпустили.

Кроме того, сегодня же "ОВД-Инфо"*сообщило о задержании мужчины и женщины из-за повешенной на прилавке гипермаркета "Лента" игрушки со стикером, содержащим пацифистский призыв. По данным проекта, обоих отвезли в отдел полиции № 70 для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов