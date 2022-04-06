США ввели санкции против предполагаемых дочерей Путина

Высокопоставленный представитель американской администрации объявил 6 апреля о введении санкций непосредственно против "взрослых детей" президента Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД Сергея Лаврова, сообщило РИА "Новости".

"Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета Безопасности", — произнес чиновник в ходе телефонного брифинга. На вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой", последовал утвердительный ответ.

Согласно данным СМИ, в браке Путин вырастил двух дочерей — Марию и Катерину. Первая будто бы вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Йооста Фаассена. Вторая (под фамилией Тихонова) некоторое время состояла в браке с Кириллом Шамаловым, сыном совладельца банка "Россия" и старого знакомого Путина по кооперативу "Озеро" Николая Шамалова. Катерина является кандидатом физико-математических наук, возглавляет Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" и компанию "Иннопрактика". Журналисты спрашивали Путина о том, приходится ли она ему дочерью, но однозначного ответа президент не дал.

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