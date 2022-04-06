В Госдуму внесли законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом закрывать СМИ

Тринадцать депутатов Госдумы стали авторами законопроекта, внесенного 6 апреля и посвященного деятельности СМИ. Документ предполагает внесение поправок в три федеральных закона и в пояснительной записке преподносится как защитная мера против "нагнетания антироссийской информационной повестки". Среди наиболее известных авторов инициативы - Василий Пискарев, Андрей Луговой, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Евгений Ревенко.

"Фактором информационной дестабилизации становится нарастающее распространение противоправной информации в сети "Интернет", требующее введения оперативных правовых мер пресечения распространения опасного интернет-контента", - также говорится в пояснительной записке.

Главный инструмент, вводимый законопроектом, это право генерального прокурора на внесудебное решение о закрытии того или иного издания. Основанием для этого может стать распространение фейков, дискредитация армии, призывы к участию в несанкционированных акциях и призывы к антироссийским санкциям, пропаганда экстремизма и, наконец, тиражирование информации в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность", общество, государство и госсимволы.

Кроме того, Генпрокуратура сможет запретить работу иностранного СМИ в России в случае закрытия того или иного российского СМИ за рубежом.