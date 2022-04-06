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Новости 18:22

КГИОП собрался охранять не все дореволюционные постройки, а только ценные

фото ЗакС политика КГИОП собрался охранять не все дореволюционные постройки, а только ценные

Зампред комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов высказался за изменение правил защиты исторических зданий, сообщила 6 апреля "Фонтанка". Планы Комитета чиновник озвучил на заседании Градсовета, состоявшемся в среду.

В своей речи Михайлов высказался в пользу отхода от сохранения всех зданий, построенных до 1917 года, к более избирательной политике. По его словам, существующий подход до определенного момента играл позитивную роль, однако сейчас КГИОП "уже в большей степени сталкивается с негативными последствиями".

"Отдельные проекты страдают, — пожаловался Михайлов. — В этом году у нас запланирована проработка данного раздела 820-го закона, ТЗ подготовлено, конкурс будет объявлен. <…> Указано на то, что мы хотели бы уйти от определения историчности исключительно по году и перейти к категории "ценная средовая застройка"".

Чиновник указал на намерение КГИОП создать перечень ценных зданий в центральных районах и попросил поддержки профессионального сообщества. "Представляете, какой скандал поднимется", — объяснил свою просьбу он.


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