Минфин США ввел санкции против Беглова

Губернатор Александр Беглов попал в новый санкционный список Минфина США, опубликованный 6 апреля на сайте ведомства. Компанию петербургскому градоначальнику составил его московский коллега Сергей Собянин.

Также под санкции попали глава президентской администрации Антон Вайно, премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр финансов Антон Силуанов, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред в СКФО Юрий Чайка и другие лица. Всего список насчитывает 18 фамилий.

Кроме того, против "Альфа-банка", Сбербанка введены полные блокирующие санкции. Гражданам США запрещено вести дела с этими кредитными организациями, а их активы, относящиеся к американской финансовой системе, ждет заморозка.