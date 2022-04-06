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Новости 18:47

Минфин США ввел санкции против Беглова

фото ЗакС политика Минфин США ввел санкции против Беглова

Губернатор Александр Беглов попал в новый санкционный список Минфина США, опубликованный 6 апреля на сайте ведомства. Компанию петербургскому градоначальнику составил его московский коллега Сергей Собянин.

Также под санкции попали глава президентской администрации Антон Вайно, премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр финансов Антон Силуанов, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред в СКФО Юрий Чайка и другие лица. Всего список насчитывает 18 фамилий.

Кроме того, против "Альфа-банка", Сбербанка введены полные блокирующие санкции. Гражданам США запрещено вести дела с этими кредитными организациями, а их активы, относящиеся к американской финансовой системе, ждет заморозка.


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