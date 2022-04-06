За неделю потребительские цены выросли на 1%, большинство продуктов продолжает дорожать

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 28 марта по 3 апреля. Рост цен на товары всех типов составил 0,99% в сравнении с предыдущей неделей и 9,99% в сравнении с началом года.

Из продовольственных продуктов наибольший рост в розничной цене показали лук (+14,22%), капуста (+13,22%), свекла (+11,27%), морковь (+8,45%), сахар (+5,08%), картофель (+4,76%), яблоки (+3,78%). В целом за неделю подорожали все продукты питания, кроме огурцов (-7,21%), помидоров (-3,54%) и бананов (-2,61%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали прокладки (+5,27%), хозяйственное мыло (+3,52%) и стиральный порошок (+3,49%).