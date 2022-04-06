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Новости 19:43

Для правительства Ленобласти не стало критическим снижение грузооборота в портах из-за санкций

фото ЗакС политика Для правительства Ленобласти не стало критическим снижение грузооборота в портах из-за санкций

Снижение грузооборота в портах Ленинградской области, ставшее следствием масштабных санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине, не следует считать критическим, передает пресс-служба регионального правительства. Такой оценки придерживается губернатор Александр Дрозденко, посетивший 6 апреля с рабочим визитом порт в Усть-Луге. За последний месяц грузооборот в этом порту снизился на 2,6%, а в портах Балтики в целом - на 7,7%.

"Договорились в режиме онлайн проводить консультации для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня возникают в морской логистике. Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития", - рассказал Дрозденко после встречи с начальниками портов Усть-Луги, Приморска, Высоцка и Выборга.

Вопреки имеющимся международными санкциям и массовым отказам иметь дело с российскими грузами, балтийские порты продолжают работать. В планы правительства области входит создание рядом с Усть-Лугой дополнительной якорной стоянки для крупных океанских судов, которые все больше востребованы из-за переориентации торговых маршрутов в сторону Африки, Южной Америки и Азии.

фото: lenobl.ru


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