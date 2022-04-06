В Петербурге сторонники ЛДПР почтили память Жириновского

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В актовом зале петербургского отделения ЛДПР вечером 5 апреля прошла церемония в память о скончавшемся сегодня бессменном лидере партии Владимире Жириновском. Среди присутствующих были лидер фракции в городском парламенте Павел Иткин, первый заместитель координатора городского отделения партии Станислав Пайкин и другие партийные функционеры.

О смерти Жириновского объявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании парламента 5 апреля. Глава ЛДПР последние два месяца проходил лечение в одной из московских клиник. Осложнения появились из-за двухсторонней пневмонии, возникшей на фоне заражения коронавирусной инфекции. Владимиру Жириновскому было 75 лет.

На церемонию возложения цветов в Петербурге, помимо Иткина и Пайкина, пришли председатель комитета по борьбе с коррупцией при региональном отделении партии Анна Замараева, член контрольно-ревизионной комиссии петербургского отделения партии Антон Шульгин, заместитель координатора по идеологической работе отделения Максим Стецура, а также участники молодежного крыла ЛДПР. Желающие могли возложить цветы к портрету молодого Жириновского в актовом зале. Иткин пришел одним из первых.

- Он доказал, каким патриотом можно быть. Часто недопонятым, часто осмеянным, но как вы знаете, история все расставляет по своим местам. Вся его жизнь, все его действия и слова подтверждены реальными событиями. И, безусловно, те основополагающие вещи, которые он декларирует по линии партии, объяснял нам - нужно продолжить, - рассказал Иткин перед тем, как объявить минуту молчания.

Вместе с Иткиным перед собравшимися выступил замглавы отделения Станислав Пайкин.

- Скорбная дата. Дата, когда наш бессменный лидер Владимир Вольфович Жириновский нас покинул. Без преувеличения хочу сказать, что это выдающийся политик нашего времени. Для нас с вами это наставник, лидер и отец. Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Он всегда хотел, чтобы Россия была великой. Он хотел, чтобы молодежь шла по правильному пути. Он предсказывал многие события. Я уверен, что мы продолжим дальше его путь, начинания и не подведем его, - сказал Пайкин.

Рядом с портретом Жириновского стояла трибуна с книгой памяти, в которую пришедшие писали теплые слова в адрес политического деятеля. "Вы были мне отцом", "великий, легендарный человек", "спасибо за все" - было написано на страницах.

Сторонники ЛДПР тяжело приняли новость о смерти политика. Некоторые во время церемонии с трудом сдерживали слезы. Кроме однопартийцев, почтить память приходили и простые петербуржцы.

Говорить о будущем партии на траурной встрече не хотели. Известие о смерти лидера, по словам Пайкина, стало для всех неожиданным. Прощание с ветераном российской политики состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов в Москве, как Жириновский и завещал в одном из своих интервью.

Владимир Жириновский получил два высших образования: в 1970 году окончил с отличием институт восточных языков при МГУ по специальности "Турция и турецкий язык" и в 1977 году вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "Юрист". Также Жириновский - доктор философских наук.

Свою трудовую деятельность он начал в международном отделе Советского комитета защиты мира. Затем работал в Министерстве юстиции СССР и других организациях.

В 1989 году Жириновский стал сооснователем Либерально-Демократической партии Советского Союза, а в марте 1990 году избран председателем партии. В 1992 году партия обновила название, став Либерально-демократической партией России.

В 1991 году Жириновский первый раз стал кандидатом в президенты страны. Впоследствии он участвовал в каждых выборах главы государства, кроме 2004 года. На последнем голосовании в 2018 году Жириновский занял третье место, получив 5,65% голосов.

Начиная с первого созыва Государственной Думы России, лидер ЛДПР становился ее депутатом. По данным сайта федерального парламента, с 1996 года Жириновский внес на рассмотрение 274 законопроекта. А вот выступлений у депутата в разы больше, практически по всем вопросам от борьбы с бездомными собаками до имперских амбиций государства.

Сторонники Жириновского неоднократно называли его "пророком". Некоторые из его слов, действительно, сбылись. Политик высказался за присоединение Крыма к России еще в 1991 году. Он утверждал, что полуостров станет частью РФ:

"Все исконные территории России будут возвращены", - цитирует Жириновского РИА "Новости".

Уже в 2014 году Жириновский приветствовал действия России в отношении Крыма. Тогда же он говорил, что Россия должна больше бюджетных денег направлять на армию, что стране следует направить вооружение в сторону Запада, а дружить начать с мусульманскими странами. Также Жириновский считал, что Россия может быть только империей.

"Нам нужно другое название нашего государства, нужно другое название вашей должности (обратился к президенту - прим. ЗАКС.Ру) - "верховный правитель". Не хотите "император", давайте "верховный правитель". Хотя император Владимир I звучало бы хорошо", - говорил тогда депутат.

Аналогичную мысль Жириновский высказал во время одного из последних своих выступлений в Думе, призывая вернуться к православию и самодержавию. А на следующий день, 26 января 2022 года, депутат уже говорил о том, что сейчас решается вопрос о войне и мире, ругал Украину и требовал активных действий:

"Я не говорю, что завтра что-то случится, но они готовы к войне, хотя воевать не хотят - они боятся. Мы тоже не хотим воевать, но мы можем, вот это они должны учесть, понять: мы можем - не будем, но можем. И они испугаются, они отступят, потому что у них сытая жизнь, они откормленные, довольные и вдруг - воевать."

Через две недели после этих слов СМИ сообщили, что Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая началась после коронавируса. Из медучреждения политик уже не вышел.

После сообщения о смерти Жириновского, ЗАКС.Ру пообщался с его петербургскими однопартийцами и спросил, чем им запомнился лидер ЛДПР.

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин:

- Это глубоко образованный, очень интеллектуальный, с колоссальным опытом человек. В личном общении эта широта мышления, эти таланты политика проявлялись еще сильнее и активнее. То, что он как политик делал, воздействуя на электорат, с моей точки зрения, не полностью перед всеми раскрыло его как личность. При личном общении он производил впечатление человека с колоссальным жизненным опытом, с видением и пониманием мира. Колоссальный жизненный опыт с точки зрения международных переговоров, внутрипартийных. Сами понимаете, столько лет держать партию в топе и быть настолько медийным… Это действительно уникальный человек. Картинка на экране до конца не раскрывает этого человека. Он был намного глубже и интереснее.

Заместитель координатора по идеологической работе петербургского отделения ЛДПР Максим Стецура:

- Именно из-за него я и пришел в партию. В далеком 2006 году, как раз-таки слушая его выступление, я для себя понял, что это та партия, которая меня ждет. Программа партии, те направления и тезисы, которые высказывал Жириновский, тогда были актуальны, актуальны и сейчас, и останутся актуальными и дальше. Именно поэтому я и принял решение, что ЛДПР - это партия, которая может изменить жизнь наших граждан, петербуржцев, меня, в частности. Именно поэтому и я пошел в партию.

Мы же все понимаем, что ЛДПР - это Жириновский. Он сделал всё, чтобы партия оставалась и после него. Он хотел оставить это наследие. Мы, я уверен, будем продолжать работать в этом направлении.

Очень жаль, что он ушел, и так мало людей его видело лично. Потому что, когда ты смотришь на него по телевизору… Да, он энергичный, да, он замечательный. Но, когда ты находишься рядом с ним, даже хотя бы в зале, где он выступает, это огромная энергетика. Просто слушаешь его и заряжаешься. Когда ты сидишь в зале, на мягком, комфортном кресле, ты устаешь, а он стоит, он вещает. Чувствуется, что человек живет своей мыслью и идеей, он пытается донести их всем окружающим.

На протяжении 25 лет он говорил про внешнюю политику то, что происходит сейчас. Мы рады, что действующая власть, наконец, начала прислушиваться к ЛДПР, начала реализовывать нашу программу. Мы уверены, что мы дальше будем работать, и дело Владимира Вольфовича не остановится.

Первый заместитель руководителя отделения ЛДПР в Петербурге Станислав Пайкин:

- Лично для меня Жириновский - наставник, человек стал примером политика, человеком, который умел договариваться, мог провидеть даже какие-то моменты. Конечно, он сподвиг меня вступить в партию, сподвиг заняться политической и общественной деятельностью. Его энергия, его харизма, его отношение к молодежи - это всё стало основой, что повлияло на мое вступление в партию ЛДПР.

За те 10 лет, которые я нахожусь в партии, были различные с ним поездки. Проходил стажировку у него в приемной. Это человек, который относился к каждому с уважением. Он к каждому партийцу относился с трепетом. Он любил, ценил, уважал всех. Безусловно, это потеря, которая для нас будет невосполнима. Пророк тысячелетия, к сожалению, нас покинул.

В личном общении это всегда был мудрый, рассудительный человек. Хотел бы вспомнить один приятный момент. Это было мероприятие в парке Горького, была очень жаркая погода в Москве, раздавали мороженное. Он подошел к маленькой девочке в возрасте 3-4 лет, дал ей мороженное и спросил: "Ты знаешь, кто я?". Она ответила: "ЛДПР". Тогда у Владимира Вольфовича было очень на подъеме настроение, и он говорил: "Вот я уйду, а партия останется".

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков:

- Познакомился я с ним в далеком 2006 году. Я тогда уже являлся членом молодежной организации и это первое мое мероприятия было - я его встречал в аэропорту, потом мы посетили музей политической истории России, потом пресс-конференция была. Это было наше знакомство. Я еще не совсем, наверно, понимал, куда я пришел, в какую организацию, мне тогда было 17 лет. Но когда увидел вживую, понял, что выбор был сделан правильный. И вот уже на протяжении 16 лет я в партии ни разу не сомневался.

Сильный, уверенный человек, который знает, о чем говорит. И, как показывала практика, в большинстве своем Владимир Вольфович знал решение любой проблемы, будь то проблема России или всего мира. Очень умный, очень начитанный человек. Его вклад сложно, наверно, оценить, потому что он колоссальный. Об этом расскажут учебники истории нашим детям, внукам. Я думаю, что много положительных вещей он все-таки внес в российскую государственность.























Константин Леньков, София Саттарова