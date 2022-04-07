"Заменить нечем": В Петербурге ожидается дефицит спортивной экипировки

Из-за ухода зарубежных компаний с отечественного рынка ввиду "спецоперации" на Украине петербургские спортсмены столкнутся с нехваткой инвентаря и экипировки, заявил экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко в ходе пресс-конференции.

По его словам, несмотря на то, что спортсмены носили брендовую одежду, её качество якобы оставляло желать лучшего. Российские производители, уверен Радченко, могут сделать экипировку ничуть не хуже по качеству, но на это необходимо время.

"У "Зенита" был контракт с Nike, сейчас контракт с Adidas. Качество — ниже среднего. Сейчас ситуация подвисла, но сказали беречь старую форму. Ситуация пока не ясная. Это даёт возможность сделать свою экипировку. У нас большая страна, и наши специалисты ничуть не хуже", — цитирует Радченко 78.ru.

Помимо футбола сложная обстановка с экипировкой и инвентарём обстоит и в биатлоне, высказался в свою очередь президент федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев.

"Начиная с лыж и смазочных материалов, это заменить нечем. Фирма Fischer шёпотом говорит, что не хочет уходить с нашего рынка, но в краткосрочной перспективе придётся потерпеть", — представил свою позицию Васильев.

Резюмируя, глава федерации биатлона выразил уверенность, что отечественные производители наверняка смогут совладать с ситуацией.

Иностранные компании начали массово покидать российский рынок после начала "специальной военной операции" на Украине.