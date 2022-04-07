Свыше 300 заявок поступило на конкурс субсидий для проектов в сфере молодежной политики

Более 200 петербургских организаций подали заявки на получение бюджетных субсидий для реализации проектов в сфере молодёжной политики, информирует пресс-служба Смольного.

Лидирует по количеству заявок направление по "воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории".

Чуть меньше заявок подано на развитие спорта и ЗОЖ. Также организации хотят получить финансовую поддержку для реализации проектов по поддержке молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и, наконец, по развитию науки.

"Город и государство с помощью субсидий помогают воплощать в жизнь те проекты, которые особенно востребованы у молодежи", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Распределять субсидии между организациями-победителями будет комитет по молодежной политике. Заявки на участие в конкурсе принимаются в режиме онлайн. Результаты объявят в мае.

НКО выделяется не более 5 млн рублей на один проект. Всего на данные цели в бюджете заложено свыше 120 млн рублей, из которых 45 млн - средства Фонда президентских грантов, а оставшиеся предоставит город.