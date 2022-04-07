Обвиняемого в насилии над силовиком на митинге в Петербурге оштрафовали за участие в акции

Октябрьский районный суд Петербурга 7 марта назначил штраф в 10 тысяч рублей Валерию Дубенюку, задержанному на пацифистской акции 6 марта и отправленному в СИЗО по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Административное наказание петербуржец получил за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)

В протоколе о правонарушении говорится, что Дубенюк принимал участие в несанкционированным митинге 6 марта у Гостиного двора, в котором приняло около 500 человек, выступающих за мир. Якобы после предупреждения силовиков о необходимости покинуть место проведения митинга молодой человек продолжил своё пребывание на акции. Дубенюк возражать не стал и полностью признал свою вину. В заседании он участвовал по видеосвязи.

— Меня это [происходящее на Украине] сильно волновало. Происходили все эти ужасы. То, что я участвовал в незаконном митинге, полностью признаю. Я сожалею о своём поступке, о том, что подрался с полицейским, сопротивлялся. Митинг, хоть и несанкционированный, но был мирный, а я противоречил сам себе, - рассказал Дубенюк.

Судья Елена Сергеева вынесла постановление о замене вменяемого ему нарушения с организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) на нарушение порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2) и назначила штраф в размере 10 тысяч рублей.

Дубенюка задержали в переулке Пирогова, через который 6 марта толпа протестующих уходила от полиции. Силовики, как считает следствие, схватили его после того, как он толкнул и несколько раз пытался ударить полицейского, который задерживал другого участника акции. Свое поведение Дубенюк объяснял тем, что жесткие действия представителя власти вызвали у него чувство несправедливости.

Ранее суд назначил Дубенюку меру пресечения в виде помещения под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Константин Леньков