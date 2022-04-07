"Пятерочка" и "Перекресток" сняли большинство ограничений на число отпускаемого товара в одни руки

В сетях магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", входящих в X5 Group, существенно смягчили правила, по которым в одни руки в последние недели можно было приобрести лимитированное число товаров. В частности, основные товары из отдела бакалеи теперь снова можно купить в любом количестве.

Пресс-служба ритейлера объясняет послабления исчезновением ажиотажного спроса, который в течение марта постепенно угасал. В результате, по данным от 5 апреля, спрос на гречку в трех сетях магазинов был втрое ниже пиковых показателей предыдущего месяца.

Напомним, что из-за резкого подорожания продуктов, имевшего место в конце февраля и начале марта в связи с началом спецоперации на Украине, чаще всего магазины ограничивали продажу в одни руки товаров длительного хранения: сахара, соли, круп, подсолнечного масла и макарон. В X5 Group, оценивая этот опыт, признают вводившиеся меры эффективными.