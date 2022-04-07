Комиссия ЗакСа Петербурга одобрила предложение об увеличении зарплат полицейским

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 апреля рассмотрела обращение Госсовета Татарстана к премьер-министру Михаилу Мишустину об увеличении материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Госсовет Татарстана обратил внимание на большое количество увольнений среди полицейских. При этом уходят со службы "сотрудники ключевых подразделений" - следствия, дознания, уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковые, заявил госорган Татарстана. По мнению депутатов региона, полицейские могут увольняться из-за больших очередей на получение жилья, низких выплат на аренду жилья, отсутствие индексации зарплаты с 2012 по 2018 год и других причин.

Госсовет республики предложил Мишустину повысить зарплаты полицейским, предоставить им льготную ипотеку, как у военных, повысить выплаты на аренду жилья, установить льготы на поездку в отпуск. Также в Татарстане считают необходимым увеличить денежную компенсацию за сверхурочную работу, предоставить отсрочку от армии для полицейских и другое.

На заседании комиссии петербургского ЗакСа заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Кабацкий заявил, что его ведомство полностью поддерживает инициативу Татарстана. Он напомнил, что сам 12 лет командовал ОМОНом Петербурга. В городе всегда должна быть высокая культура безопасности, считает Кабацкий. А для этого, по его мнению, надо поддержать полицейских. Он добавил, что также служил в Афганистане и что сейчас наши военные "на Украине бьются с фашизмом за будущее нашей страны".

- Будущее нашей страны решается там. И мне очень многое непонятно... С 24 числа мы задерживаем товарищей, которые участвуют в несанкционированных митингах. <...> Мы задерживали тысячи товарищей, которые выступали против. Вы представляете, чтобы в 1941 году кто-то вышел с плакатом против того, чтобы люди шли защищать свою родину? - сказал представитель комитета.

Он добавил, что разговаривал с задержанными на акциях - они не служили и не хотят служить в армии. С ними надо говорить, разъяснять все, уверен Кабацкий.

Поддержали обращение Госсовета Татарстана и в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявила представитель ведомства. Она уточнила, что речь идет о тех, кто работает "на земле". Депутаты против тоже не высказались и даже решили подумать о возможностях поддержки силовиков из городского бюджета.

Напомним, с 24 февраля в Петербурге проходят несогласованные акции. На некоторых из них сотрудники правоохранительных органов жестко задерживали протестующих, тащили их по земле и били электрошокерами.

София Саттарова