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Новости 13:23

Мишустин заявил, что более 6 тысяч антироссийских санкций не достигли цели

фото ЗакС политика Мишустин заявил, что более 6 тысяч антироссийских санкций не достигли цели

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с годовым отчетом перед депутатами Госдумы, подробно остановился на теме антироссийских санкций, которые ввели преимущественно западные страны после начала военной спецоперации РФ на Украине. В понимании чиновника, ставшие недружественными государства преследовали цель "создания паники и нанесения удара по каждому человеку".

"Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - произнес премьер, добавив, что едва ли финансовая система какой-либо другой страны устояла бы в новейших российских обстоятельствах.

Всего Мишустин с 24 февраля насчитал более 6 тысяч различных ограничений, введенных в отношении РФ и ее граждан. Их масштаб, по мнению главы кабмина, превосходит меры, которые вводились против СССР в наиболее тяжелые отрезки холодной войны.


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